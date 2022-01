[2022뉴스타트⑤] ‘드림투어 상금 1위’ 윤이나 "우승 찍고 신인왕까지"

점프투어 거쳐 드림투어 상금왕 '시드 확보', 발군의 장타력에 고른 기량 강점 "첫 목표는 시드 유지"

[아시아경제 노우래 기자] "우승 찍고 신인왕까지."

윤이나(19·하이트진로)의 당찬 포부다. 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 드림(2부)투어 상금퀸 자격으로 올해 정규 무대에 직행했다. "김효주(27)와 전인지(28), 고진영(27), 이정은6(26), 최혜진(23)을 잇는 특급 기대주"라는 평가를 받고 있다. "첫번째 목표는 시드 유지"라며 "이후 정규투어 우승과 신인왕에 도전하겠다"는 다부진 각오다.

윤이나가 바로 초등학교 5학년 때 골프에 입문해 국가대표를 거친 기대주다. 2017년 일송배 한국주니어선수권과 2019년 한국여자아마추어선수권에서 우승했다. 지난해 5월 점프(3부)투어 시드순위전 수석을 차지한 뒤 4개 대회에서 우승 1회, 준우승 2회, 3위 1회에 오르며 드림투어에 입성했다. 7월 뒤늦게 드림투어에 합류해 2승 포함 8차례 ‘톱 10’으로 상금 1위(9197만원)다.

윤이나는 지난해 6월 그랜드-삼대인 점프투어 6차전 1라운드에서 ‘빅 뉴스’를 만들었다. 이글을 3개나 쓸어 담아 기염을 토했다. 10번홀에서 출발해 12번홀(513야드)에서 첫 이글을 잡아낸 뒤 1번홀(542야드)과 7번홀(488야드·이상 파5)에서 이글을 추가했다. KLPGA투어 한 라운드 3차례 이글은 최초다. 170cm의 큰 키를 활용한 장타가 주무기, 평균 247.6야드를 보낸다.

공격적인 코스 공략이 가능하고 버디가 많이 나오는 동력이다. 여기에 그린적중률 6위(82.44), 평균 퍼팅 2위(29.55개) 등 고른 기량을 갖췄다. 하이트진로가 일찌감치 후원을 결정한 이유다. 지난해 9월 박세리인비테이셔널엔 추천선수로 나서 9위에 입상했다. "아직 정상급 선수들과 경쟁하기에 부족한 점이 많다"며 "하나씩 배워가면서 첫 시즌을 준비하겠다"고 자세를 낮췄다.

드림투어를 마친 뒤 추운 날씨 속에서도 매일 연습장에 나와 훈련했고, 지금은 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 전지훈련 중이다. 국가대표 상비군 코치를 역임한 오세욱 코치와 5년째 호흡을 맞추고 있다. 100m 안쪽 웨지 샷과 그린 주변 어프로치, 그린 플레이 등을 집중적으로 점검하고 있다. "더 완벽한 선수가 될 수 있도록 열심히 준비하겠다"며 "많은 응원을 부탁한다"고 했다.

