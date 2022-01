韓, 올해 CES서 기술·제품 139개 혁신상 수상…'역대 최다'

[아시아경제 정현진 기자] 최근 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022'에서 한국의 기술·제품 139개가 CES 혁신상을 받아 역대 최다 수상 기록을 경신한 것으로 나타났다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 10일 발표한 'CES 2022를 통해 본 코로나 공존시대 혁신 트렌드' 보고서에 따르면 올해 전체 CES 혁신상 623개의 22.3%인 139개를 한국 기술·제품이 받았다. 이는 2020년과 2021년 101개 수상을 뛰어넘은 역대 최다 기록이다. 올해 CES에 참가한 한국 기업도 416개로 사상 최대 규모였다.

올해 CES 혁신상은 27개 카테고리별로 623개 기술·제품에 수여됐는데 이 중 ▲헬스·웰니스 ▲모빌리티 ▲지속가능성 ▲가상·증강현실 등 4개 분야가 전체의 27.2%(170개)를 차지하며 팬데믹 속 기술혁신이 가장 활발히 일어난 분야로 나타났다.

특히 헬스·웰니스 분야 혁신상은 2019년 16개에서 올해 77개로 5배 가까이 증가하며 올해 혁신상에서 가장 큰 비중(12.4%)을 차지했다. 모빌리티 분야 수상제품은 지난해 20개에서 올해 40개로 늘었고, 지난해 4개에 불과했던 가상현실 분야 수상제품은 올해 19개로 증가했다. 지속가능성 분야 수상제품도 지난해 22개에서 올해 34개로 늘었다.

한국 기업의 수상 제품들을 카테고리별로 살펴보면 지속가능성 분야에서 혁신상을 받은 한국 기업 제품은 전체 33개 중 10개로 30.3%를 차지했고, 헬스·웰니스에서도 75개 중 14개(18.7%)가 한국 제품이었다. 이 외에 소프트웨어·모바일 웹 분야에서는 해당분야 혁신상(33개)의 절반에 가까운 16개(48.5%)를 한국 기업 제품이 수상했다.

박가현 무역협회 수석연구원은 "코로나19로 건강과 안전, 지속가능성, 가상현실 관련 제품이 세계적인 트렌드가 돼가는 와중에 우리 기업들이 팬데믹으로 인한 어려움 속에서도 기술 혁신과 제품 개발에 꾸준히 매진하고 있다"면서 "급변하는 환경 속에서 우리 제품의 경쟁력 강화를 위해 글로벌 트렌드 분석과 연구개발 노력을 지속해 나가야 한다"고 말했다.

