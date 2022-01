"코로나 백신 맞고 싶지 않다"…의료진 접종 의무화 반대한 英 의사 논란

[아시아경제 권서영 기자] 영국에서 의료진 코로나19 백신 접종 의무화 방안이 통과된 가운데 일부 의료진이 백신을 접종받지 않겠다고 주장해 논란이 됐다.

8일(현지시간) 스카이뉴스와 더타임스 등은 사지드 자비드 영국 보건부 장관이 7일 런던의 킹스 칼리지 병원 중환자실을 찾아 의료진 코로나19 백신 접종 의무화에 관한 의견을 물었다가 항의를 들었다고 전했다. 앞서 영국 하원은 지난해 12월, 오는 4월부터 국가의료체계인 국민보건서비스(NHS)에서 환자들을 직접 만나는 직원들이 계속 일을 하려면 코로나19 백신을 맞도록 하는 법안을 통과시킨 바 있다.

그러나 이 병원 중환자실의 마취과 의사 스티브 제임스는 장관을 향해 "백신을 맞지 않았으며 맞고 싶지 않다"는 의견을 냈다. 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 시작 때부터 코로나19 중환자를 치료해온 제임스는 "백신의 바이러스 전파 억제 효과 기간은 델타 변이에 8주, 오미크론 변이에 아마 더 짧을 것"이라며 "백신을 맞지 않았다고 해서 내가 해고되어야 하는 것이냐. 과학적 증거가 불충분하다"고 주장했다.

이어 제임스는 "나와 같은 입장인 동료가 또 있다"며 "코로나19에 걸려서 이미 항체가 있다면 백신을 맞지 않는다고 해서 일을 할 수 없게 되는 것이 부당하지 않냐"고도 덧붙였다. 그는 오미크론 변이 유행 중 상황이 바뀔 것을 고려해 의료진 백신 접종 의무화 방안을 재검토하라며 항체가 있는 의료진도 일을 할 수 있도록 규정을 변경하는 방법도 있다고 설명했다.

자비드 장관은 "제임스의 의견을 존중하고 이해하지만 다른 시각도 있으며 그 모든 대안을 저울질해 비교해야 한다"며 "코로나19 감염 이후 얻은 항체 역시 어느 시점 이후엔 약해질 것이다. 정부는 백신 전문가들로부터 최상의 조언을 받고 있다"고 답변한 것으로 전해졌다. 한편 킹스 칼리지 병원의 대변인은 "정부 방침에 따라 직원들에게 백신 접종을 독려하고 있으며 현재 접종률은 거의 90%에 달한다"고 밝혔다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr