[아시아경제 박준이 기자] 코로나19 음성 판정을 받은 이재명 더불어민주당 대선후보가 9일 공식 일정을 재개한다.

민주당 선거대책위원회 측은 이날 이 후보가 전날 서울 시내의 선별진료소에서 받은 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔다.

앞서 이 후보는 지난 7일 진행한 '명심 콘서트'의 한 관계자가 코로나19 확진 판정을 받자 일정을 취소하고 검사를 받았다.

이날 이 후보는 'BMW(버스·메트로·워킹) 유세' 콘셉트의 서울 현장 행보를 재개한다. 오후 이 후보는 서울 종로구의 한 소극장에서 손실보상 사각지대에 종사하는 소상공인들과 만나 의견 청취를 위한 간담회를 진행한다.

이어 홍대 거리를 걸으며 시민들과 인사를 나눈 뒤 배달·아르바이트 노동자와 '국민반상회'를 열어 애로사항을 청취하고 청년 문제에 대한 대안을 모색할 예정이다.

