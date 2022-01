롯데온, 설 맞아 건강기능식품 행사…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 16일까지 다가오는 설을 맞아 '온 마음 설' 사전 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서는 지난 설 사전 행사 인기 품목이었던 건강기능식품을 중심으로 선물세트를 최대 30% 할인 판매한다. 행사기간 최대 10% 할인 쿠폰과 식품 상품군 구매 시 사용 가능한 최대 7% 할인 쿠폰을 제공하며, 오늘의 특가 코너에서는 특가상품과 추천 선물세트 등 매일 6개 상품을 할인된 가격에 선보인다.

롯데온에 따르면 지난해 설 사전 행사의 건강기능식품 매출은 2020년과 비교해 76.8% 늘어난 것으로 나타났다. 이는 코로나19 의 영향으로 면역과 건강 관련 수요가 높아진 점이 영향을 미쳤다.

롯데온 관계자는 "지난해 설에 이어 올해도 건강식품 선물 트렌드가 지속될 것으로 예상하고 이번 온 마음 설 행사에서 수요에 따라 건강기능식품을 세분화해 준비했다"며 "설 연휴까지 본행사를 이어가니 손쉽게 건강기능식품을 선택하고 구매해 감사한 분들에게 마음 표현하시길 바란다"고 말했다.

