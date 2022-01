[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이정헌이 플럼에이앤씨와 전속 계약을 체결했다.

7일 플럼에이앤씨는 이같이 밝히며 "선악이 공존하는 이미지와 탄탄한 연기력을 가진 이정헌이 더 넓은 스펙트럼의 새로운 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.

이정헌은 임권택 감독의 영화 '춘향뎐'에 변학도 역으로 데뷔했으며, 영화 '공공의 적'에서 설경구의 후배로, '실미도'에서는 박중사 역으로 분해 강렬한 인상을 남겼다. 이어 드라마 '싸인', '육룡이 나르샤', '피고인', ‘마녀의 법정’ 등에 출연했으며, 현재 SBS 새 드라마 ‘소방서 옆 경찰서’ 촬영을 앞뒀다.

한편 플럼에이앤씨에는 배우 임시완, 강소라, 김소진 등이 소속돼 있다.

