[아시아경제 김대현 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 32,300 전일대비 200 등락률 -0.62% 거래량 34,435 전일가 32,500 2022.01.07 15:30 장마감 이 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 재작년 같은 기간보다 34% 증가해 315억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

이 기간 매출액은 16.6% 늘어 7009억원을 기록했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr