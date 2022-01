[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 조현자 총무처 경리팀장이 부총리 겸 교육부장관 표창을 받았다고 7일 밝혔다.

조 팀장은 투철한 교육관과 사명감으로 대학의 재정관리 업무를 맡으며 대학 교육 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

조 팀장은 지난 2000년부터 총무처 경리팀에 근무하며 업무 효율성 및 투명성 제고를 위해 회계업무 전반의 프로세스를 개선, 대학의 건전한 회계처리 기틀을 마련했다는 평가를 받았다.

또한 대학 구성원들을 위해 ‘알기 쉬운 광주대 회계실무 지침’, ‘찾아가는 회계 교육’프로그램 제작과 대학 재정정보의 기초가 되는 회계처리 내용을 계정과목별로 정리해 제공하는 등 직원들의 실질적인 재무회계 역량 강화에 앞장섰다.

