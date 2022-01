김희애·김소혜 '윤희에게', 7일 일본 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 김희애 주연 영화 '윤희에게'가 7일 일본에서 개봉했다.

이날 배급사 리틀빅픽처스는 오는 8일 '윤희에게'(감독 임대형) 일본 개봉을 기념해 오후 12시 10분 상영 후 준 역의 나카무라 유코와 류스케 역의 야쿠마로 쇼의 무대인사를 진행한다고 밝혔다.

'윤희에게'는 우연히 한 통의 편지를 받은 윤희가 잊고 지냈던 첫사랑의 비밀스러운 기억을 찾아 설원이 펼쳐진 여행지로 떠나는 이야기를 그린 감성 멜로.

영화는 2019년 11월 개봉해 제41회 청룡영화상 감독상과 각본상, 제18회 피렌체 한국영화제 심사위원 최고상, 제40회 한국영화평론가협회상 감독상, 각본상, 음악상, 제7회 한국영화제작가협회 여우주연상, 제21회 부산영화평론가협회상 신인 여자 연기상을 수상했다.

눈부신 설원의 이국적인 풍광이 인상적인 일본 오타루 지역 로케이션 촬영을 진행해 아름다운 영상미를 선보였던 영화답게 이번 일본 개봉이 의미 깊다. 현지에서는 "동아시아 여성들의 사랑을 그려 전 세계의 찬사를 받은 러브 스토리"라고 영화를 소개했다.

