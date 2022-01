코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지

[아시아경제 황준호 기자] 7일 증시는 미국의 긴축 기조에 따른 약세에 대한 반발 매수세와 삼성전자의 실적발표, CES 2022 효과 등에 따라 상승세를 이어가고 있다.

이날 오후 2시4분 현재 코스피는 전장보다 1.20% 오른 2955.49를 기록하고 있다. 장 초반 순매수했던 개인은 외인의 순매수 세가 강해지면서 순매도로 돌아선 모습이나, 외인이 이 시각 현재 4047억원 규모 순매수 의향을 나타내면서 지수 상승을 지탱하고 있다. 기관은 1871억원 규모 순매도 중이다.

삼성전자 역대 최대 실적 발표

전체 종목 중에서는 659개 종목이 올랐으며 219개 종목이 내렸다. 시가총액 상위 종목 중에서는 대장주의 상승세가 돋보인다. 삼성전자는 전장보다 1.95% 오른 7만8400원을 기록하고 있다. 외인이 순매수에 나선 결과다. 이날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,200 등락률 +1.56% 거래량 13,257,837 전일가 76,900 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 로보로보" 입수[CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존 close 는 지난해 4분기 실적을 발표했다. 삼성전자는 지난해 4분기(9~12월) 연결기준으로 매출액 76조원, 영업이익 13조8000억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년 같은 기간 61조5500억원 대비 2.73% 증가했다. 영업이익도 전년 4분기 9조500억원 대비 52.49% 늘었다. 다만 영업이익은 증권가 컨센서스(15조7000억원)에 못미쳤다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,200 등락률 +1.56% 거래량 13,257,837 전일가 76,900 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 로보로보" 입수[CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존 close 와 함께 반도체 대표주로 꼽히는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,500 등락률 +1.20% 거래량 3,052,850 전일가 125,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존박정호 부회장, 퀄컴 대표와 'ICT 동맹' 맺는다개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close 도 상승세를 기록 중이다. 전장보다 2.40% 오른 12만8000원에 거래되고 있다. 이 밖에 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 8,000 등락률 +0.95% 거래량 66,729 전일가 838,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발[클릭e종목]"삼성바이오로직스, 4Q 실적 전망치 소폭 하회 전망"美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close 0.60%, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 29,000 등락률 +4.20% 거래량 616,615 전일가 690,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close 4.35%, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 530,042 전일가 214,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세[CES2022]정의선 회장, 삼성·현대重 부스 돌며 기술 점검 close 0.47%, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 500 등락률 +0.50% 거래량 3,572,204 전일가 100,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 로보로보" 입수올들어 시총 11조 증발…카카오의 비명 [특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세 close 0.50% 등이 상승 곡선을 그리고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자의 영업이익의 경우 컨센서스을 하회했지만 매출액은 이를 넘어섰다"며 "연간 매출액이 역대 최고치 기록하면서 반도체 업황에 대한 기대감 확대됐고 이에 따라 외인의 유입이 이어지고 있다"고 봤다.

효성티앤씨 등 상승

업종별로는 화학이 2.47% 상승하면서 업종별 최고 상승세를 나타내고 있다. 이어 음식료업 1.92%, 전기전자 1.67%, 섬유의복 1.35% 등으로 오름세를 기록 중이다.

화학 업종 중에서는 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 599,000 전일대비 65,000 등락률 +12.17% 거래량 174,498 전일가 534,000 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "증설 소화할 수 있는 수요…효성티앤씨, 예상 웃도는 4Q 호실적"모던 한복으로 발 넓히는 효성 리사이클 섬유 '리젠'외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close 의 경우 효성그룹 오너 4세 지분 매입으로 인한 배당 기대가 커졌으며, 스판덱스 수요 확대에 따른 기대감으로, 전장보다 9.74% 오른 58만6000원에 거래되고 있다. 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이준석 대표의 극적 화해에 따라 테마주로 꼽히는 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 950 등락률 +6.44% 거래량 4,203,199 전일가 14,750 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 "내 테마주 절대 사지마"했지만…코스피 올해 수익률 1위 이재명 정책수혜주“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정감사합니다 하락장에도 8천 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株" close 도 8.98% 오른 1만7600원을 가리키고 있다.

하락 종목 들의 반전

코스닥도 상승세를 기록 중인 가운데 1000선까지 넘어설지 관심이 쏠리고 있는 상황이다. 코스닥은 이 시각 현재 전장보다 1.43% 상승한 994.34를 기록하고 있다. 개인과 외인이 각각 189억원, 379억원의 순매수에 나서면서 지수 상승을 이끌고 있다. 기관은 584억원 규모 순매도를 기록 중이다. 시총 상위 종목 중에서는 그간 하락세를 기록했던 종목의 상승세가 돋보인다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 150,900 전일대비 12,700 등락률 +9.19% 거래량 2,397,288 전일가 138,200 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 황금株 공개"웹스" 말씀드렸죠? 후속주 하나 더! 숨은 "대선 황금株”개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close 는 전장보다 8.47% 오른 14만9900원을 기록 중이며, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 119,900 전일대비 3,100 등락률 +2.65% 거래량 499,415 전일가 116,800 2022.01.07 15:19 장중(20분지연) 관련기사 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려 close 는 2.57%를 가리키고 있다.

원/달러 환율은 장중 1204원까지 상승하기도 했지만 장 중 달러 강세 압력 완화, 외국인 증시 순매수세에 상승 폭이 줄어든 모습이다. 현재 1202원에서 등락 반복하고 있다.

