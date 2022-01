[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 7일 이재명 대선 후보의 '친형 정신병원 강제입원' 논란에 대한 허위사실을 공표한 혐의로 김정재 국민의힘 의원을 검찰에 고발했다.

민주당 선거대책위원회 국민검증법률지원단은 이날 이러한 내용을 담은 고발장을 서울중앙지검에 제출했다고 밝혔다.

민주당은 보도자료에서 "이 후보가 친형을 정신병원에 입원시키지 않았다는 사실은 수년간 여러 번의 선거에서 밝혀졌다"며 "김 의원이 최소한의 검증 절차도 없이 단정적으로 발언한 것은 악의적으로 이 후보에 대한 허위사실을 공표한 것"이라며 고발 취지를 설명했다.

이어 "김 의원과 국민의힘을 여기서 저지하지 않는다면 허위사실이 더 확산돼 이 후보의 명예가 훼손됨은 물론 대통령 선거의 신뢰성과 객관성이 심각하게 훼손되는 등 공익에 현저히 반하는 결과를 낳을 것"이라면서 김 의원의 즉각 소환과 신속한 수사를 촉구했다.

전진영 기자