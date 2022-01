박정호 부회장, 퀄컴 대표와 'ICT 동맹' 맺는다

美 CES 2022서 회동

5G 넘어 반도체, 메타버스까지

[아시아경제 차민영 기자] 박정호 SK스퀘어 부회장이 퀄컴 대표와 만나 ‘ICT 동맹’ 맺기에 나섰다. 5G 통신 기술 공동 개발 등 신뢰 관계를 구축해온 두 회사는 5G를 넘어 반도체, 확장가상세계(메타버스)까지 ICT 전 분야로 협력 범위를 확대하기로 했다.

SK스퀘어는 박 부회장이 6일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2022’에서 크리스티아노 아몬 퀄컴 사장과 만나 ICT 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

SK스퀘어·SK하이닉스 대표를 겸직 중인 박 부회장은 이날 유영상 SK텔레콤 사장, 이석희 SK하이닉스 사장 등 ICT 계열사 경영진과 함께 아몬 사장, 퀄컴 핵심 경영진을 만나 구체적인 협력 방안들을 논의했다.

이번 논의에서 메모리 반도체 분야의 강자 SK하이닉스는 세계 최고의 무선 기술을 보유한 퀄컴과 데이터센터용 애플리케이션(앱)과 PC에 탑재할 수 있는 고속 메모리 공동 개발 방안을 모색키로 했다. 인공지능(AI)과 머신러닝, 슈퍼컴퓨터 등 4차 산업혁명으로 인해 고사양 메모리에 대한 수요가 전세계적으로 급증하는 상황이다.

국내 1위 이동통신사인 SK텔레콤은 메타버스, 스마트팩토리 사업 등 5G 관련 기업소비자간(B2C)·기업간(B2B) 사업 협력과 투자 방안을 논의했다. SK텔레콤은 퀄컴과 2015년 5G 단말 프로토타입 개발을 포함한 전방위적 5G 기술 연구개발 협력을 추진했으며 2020년에는 확장현실(XR) 기술 상용화에도 협력했다.

SK그룹 역시 세계적인 기술 변화 속에서 업계와의 협력을 통해 독자적인 기술력을 키우는 중이다. 박 부회장은 "글로벌 ICT 경쟁 환경이 치열해지고 있는 상황에서 글로벌 협업은 선택이 아닌 필수"라며 "SK ICT 패밀리는 ICT 전 영역에서 글로벌 기업들과의 장벽 없는 초협력을 통해 혁신을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 박 부회장은 CES 2022에 참석한 후 "CES 2022에서 우리나라의 기술력과 경쟁력이 큰 주목을 받고 있다"며 대한민국 ICT의 위상을 더욱 키워 나가자고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr