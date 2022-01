LG생활건강 빌리프, ‘뉴메로 10 에센스 점보 비비디 파크 에디션’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] LG생활건강은 빌리프가 대용량 점보 에디션인 ‘뉴메로 10 에센스 점보 비비디 파크 에디션’을 출시했다고 7일 밝혔다.

트루 허브 코스메틱 브랜드 빌리프가 선보인 이번 에디션은 ‘뉴메로 10 에센스’를 기존 용량 대비 1.6배인 200ml로 증량한 1년에 단 한 번 선보이는 대용량 점보 에디션이다.

‘뉴메로 10 에센스’는 세안 후 빠르게 사라지는 수분을 빠르게 잡아줘 일명 ‘욕실 에센스’로 불리는 수분 보호 에센스이다. 세안 후 얼굴에 물기가 남아있는 상태에서 욕실에 두고 바로 사용하면 피부의 수분과 윤기 레벨을 각각 57%, 15%까지 끌어올려 건조함 없이 촉촉함을 유지시켜준다고 회사 측은 설명했다.

빌리프는 이번 에디션을 통해 브랜드 스토리텔링이 담긴 세계관인 ‘빌리프 유니버스’를 처음으로 공개한다. 빌리프 유니버스 속 등장인물인 빌리프숍 점원 ‘빌리’가 무엇이든 때리면 10초 가득 채워지는 요정 ‘로이’의 ‘텐텐망치’를 얻기 위해 신비로운 테마파크 ‘비비디 파크(Vividi Park)’로 모험을 떠난다는 스토리를 담고있다.

한편, 빌리프는 신제품 ‘뉴메로 10 에센스 점보 비비디 파크 에디션’ 출시를 기념하며 ‘뉴메로 10 에센스 DIY 컨테스트’를 1~2월까지 두 달간 진행할 예정이다.

