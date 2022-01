"조급한 것 같다" vs "슬그머니 꽁무니 빼" 이재명·윤석열 '토론 수용' 공방

與, 尹 '토론 수용'에 "조급, 섣부른 것 같다" 반응

野 "호기롭게 토론하자더니, 허세였나" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당과 국민의힘이 대선 후보 토론을 두고 공방을 벌이고 있다. 앞서 이재명 민주당 후보 측은 토론을 수용하겠다는 윤석열 후보 측 입장에 대해 "조급한 것 같다"고 지적했다.

윤 후보는 그간 법정토론 3회 외 추가 토론에는 미온적인 반응을 보여왔으나, 최근에는 "민주주의 사회에서 국민의 선택을 받기 위해 토론에 참여하는 것은 당연한 것"이라며 적극적으로 나서겠다고 태도를 바꿨다.

이 같은 윤 후보 측 입장에 권혁기 민주당 선거대책위원회(선대위) 공보부단장은 6일 여의도 당사에서 기자들과 만나 "토론에 임한다고 하는 태도로 전환한 것은 환영이나 약간 조급한 것 같다"는 반응을 보였다.

그러면서 "(윤 후보와 이 후보가) 둘이 만나서 토론하면 되는 거 아니냐고 하는 건 섣부르다. 선거법상 특정 단체나 개인은 토론회를 주최할 수 없다. 대선후보 토론회는 언론사 공동주최일 때만 가능하다"며 "언론사와 함께하는 협회 등이 주관하는 절차가 필요하다"고 설명했다.

이를 두고 국민의힘은 "호기롭게 토론하자던 모습은 온데간데없다. 슬그머니 꽁무니를 뺀 것"이라며 민주당을 저격했다.

장순칠 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인은 6일 논평을 내고 "윤 후보는 이 후보의 계속되는 거짓말 의혹과 허황된 공약 남발로 국민이 받는 정신적 피해를 더는 지켜볼 수 없었고, 법정 토론 3회의 검증 시간이 충분치 않다는 판단하에 토론 참여를 전격적으로 선언했다"며 "(그러나) 돌아온 답은 황당함 그 자체"라고 지적했다.

그는 "선거법과 토론 방식 운운하며 토론을 피하는 모습이 궁색하다 못해 구차하다. 그냥 허세였다고, 토론하기 두렵다고 고백해라"라며 "윤 후보가 왜 이 후보와 토론 할 수 없다고 얘기했는지, 이 후보 선대위 스스로 입증한 것이다. 예상했지만 진짜 이 정도일 줄은 몰랐다"고 강하게 비판했다.

이어 "이 후보의 모든 발언은 '~하자 했더니, ~하는 줄 알더라'라는 황당한 명언으로 귀착됨을 다시 한번 입증한 꼴"이라면서 "집권당 대통령 후보가 맞나 싶다. 새해도 됐는데 이제 국민 우롱하며 괴롭히는 행태는 중단하길 바란다. 국민에 대한 예의가 아니다"라고 일침을 가했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr