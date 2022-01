바이든·트럼프, 美 의회 폭동 1주년에 설전

바이든 "트럼프, 폭도를 의회로 난입…민주주의 공격"

트럼프 "바이든, 완전한 실패 감추려는 정치극"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 의회 폭동 1주년을 맞아 조 바이든 미국 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 충돌했다.

바이든 대통령은 트럼프 전 대통령을 폭력 사태의 책임자로 규정, 강력히 규탄했고 트럼프 전 대통령은 바이든 대통령이 전적으로 실패했다고 비난하면서다.

바이든 대통령은 6일(현지시간) 의회의사당 스테튜어리 홀에서 연설하며 "미국 역사상 처음으로 대통령이 선거에서 패배했을 뿐만 아니라, 폭도들을 의회에 난입시켜 평화로운 정권교체를 방해하려 했다"라면서 이름을 직접 거론하지는 않았지만, 트럼프 전 대통령을 간접 저격했다.

바이든 대통령은 트럼프 전 대통령이 "폭도들을 공격으로 내몰았다"라며 "그는 백악관에 앉아 이 모든 장면을 텔레비전으로 지켜보며 경찰이 공격당하고 생명을 위협 받고 의회가 포위돼도 몇 시간 동안 아무 일도 하지 않았다"라고 강조했다.

그는 "무엇이 사실이고 무엇이 거짓인지 분명히 해야 한다. 전직 미국 대통령이 2020년 대선과 관련해 거짓을 뿌리고 있다"라고 비판을 이어갔다.

이날 측근들의 우려로 예정했던 기자회견을 취소한 트럼프 전 대통령은 성명으로 맞섰다.

트럼프 전 대통령은 바이든 대통령의 연설이 끝난 후 성명을 통해 "이런 정치극은 바이든이 완전히, 전적으로 실패했다는 사실로부터 시선을 돌리기 위한 것"이라며 바이든 대통령이 여러 분야에서 제정신이 아닌 정책을 썼다고 주장했다.

트럼프 전 대통령은 이어 "우리나라는 더는 국경이 없다. 코로나19 통제를 완전히 잃었고 에너지도 자립적이지 않으며 인플레이션은 걷잡을 수 없고 군은 혼란에 빠졌다. 아프가니스탄 철수, 혹은 항복은 아마도 미국 역사상 가장 민망한 날"이라며 날선 비판을 이어갔다.

그는 또 "사실 거대한 거짓말은 선거 그 자체"라며 2020년 대선이 사기라는 주장을 되풀이했다.

