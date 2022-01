[e공시 눈에 띄네]코스피-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한일시멘트 한일시멘트 300720 | 코스피 증권정보 현재가 25,700 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 1,832,520 전일가 26,000 2022.01.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“자이언트스텝” 보다 큰거 온다! 新메타버스 대장주 탄생! [특징주] 한일시멘트, 건설경기 기대감에 상승 close =재무구조 개선 및 유동성 확보 목적...670억 규모 자사주 처분 결정

◆ SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 46,650 전일대비 100 등락률 -0.21% 거래량 65,729 전일가 46,750 2022.01.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK플라즈마, 172억 규모 혈액제제 공급계약 체결[클릭 e종목] SK디앤디, 지배구조 개편 효과 기대[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close =자회사 SK플라즈마 악시아헬스케어와 172억 규모 혈액제제 공급계약 체결

◆ KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 244,987 전일가 389,000 2022.01.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KCC, 정재훈 대표 신규 선임[클릭 e종목]KCC, 실리콘의 영업가치 전혀 반영되지 않은 시가총액외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고 close =정재훈 대표이사 선임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr