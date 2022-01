[아시아경제 강나훔 기자] 서울 강동경찰서는 이달 2일 오후 5시 35분께 강동구 한 고시원에서 중국 국적의 50대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다고 5일 밝혔다.

A씨는 발견 당시 피를 토한 채 쓰러져 있었으며, 숨진 뒤 코로나19 양성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

그는 재외동포(F-4) 비자로 국내에 체류하면서 일용직으로 생계를 이어왔던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "코로나 사망자 처리 지침에 따라 보건당국에 사건을 넘겼다"고 말했다.

