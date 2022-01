윤석열 "김건희 심신 지쳐"… 與 "부부금슬이 법보다 우위에 있나"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 배우자 김건희 씨를 두고 "심신이 많이 지쳐있다"고 언급한 데 대해 더불어민주당 측은 "국민 앞에 '피해자 코스프레'는 이제 그만 두시라"고 직격했다.

전용기 민주당 선거대책위원회 대변인은 5일 자신의 페이스북에 "윤 후보 부부를 바라보는 국민 심신이 지쳐간다"며 이같이 밝혔다.

전 대변인은 "윤 후보는 오늘 기자회견에서 '형사적으로 처벌될 만한 문제가 없다'며 배우자 김건희 씨를 또다시 감쌌다. 윤 후보는 부부금슬이 법보다 우위에 있다는 말인가"라며 "검찰에 '수사 가이드라인'을 제공하는 것으로밖에 볼 수 없다"고 비판했다.

이어 "그 자리에 앉아 '전지적 검찰시점'으로 자신의 유불리를 따져 수사에 개입하던 습관을 아직도 버리지 못한 모양"이라며 "그것이 아니라면 자신이 검찰총장 출신이라는 것을 망각하시는 것 같다"고 덧붙였다.

또 "국민들이 듣고 싶은 것은 '수사 가이드라인'이 아닌 법과 원칙에 따라 공정한 수사로 진상을 밝히는 것"이라며 "'문제가 없다'는 식의 바람몰이는 명백히 수사에 개입하려는 의도는 티끌이라도 주면 안된다"고 강조했다.

전 대변인은 "윤 후보는 스스로 말한 '공정'의 가치를 지키기 위해 김건희 씨의 각종 의혹들을 밝히는 데 더욱 앞장서야 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 이날(5일) 여의도 당사에서 기자회견을 열고 선거대책위원회 해산을 선언하며 부인 김건희 씨 관련 질문에 "재작년 조국 사태 이후 제 처가와 제 처도 집중적인 수사를 약 2년간 받아 왔다. 그렇다 보니 심신이 많이 지쳐있고 좀 요양이 필요한 상황까지 있는 상태"라고 답했다.

이어 "제가 볼 때는 형사적으로 처벌될 일이 크게 없을 것 같아서 걱정하지 말라고 해도, 여성으로서는 이런 것을 계속 받는 것에 대해 굉장한 스트레스도 받아왔다"며 "그래서 본인이 잘 추스르고 나면 선거 운동 과정에서는 정치적인 운동에 동참하기보다는 조용히 할 일을, 봉사활동 같은 것을 할 수 있지 않겠나 하는 정도로 생각하고 있다"고 설명했다.

