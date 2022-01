현대글로비스, 정몽구·정의선 지분 10% 칼라일에 매각

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 정몽구 현대차그룹 명예회장과 정의선 현대차그룹 회장의 지분 10%를 사모펀드 칼라일그룹에 매각했다고 5일 공시했다. 이에 따라 칼라일은 현대글로비스의 3대 주주로 올라섰다.

매각 지분은 정몽구 명예회장 6.71%와 정의선 회장 3.29%를 합해 총 10%다. 정몽구 명예회장은 보유 지분 전량을 매각해 특별관계자에서 제외됐다. 정의선 회장은 기존 23.29%에서 20%로 줄었다.

칼라일그룹은 특수목적법인(SPC) 프로젝트 가디언 홀딩 리미티드를 통해 총 6113억원에 주식을 매수해 주요 주주로 참여하게 됐다.

현대글로비스의 주요 주주는 정의선 회장(20%), 덴 노르스케 아메리카린제 에이에스(11%), 칼라일(10%), 현대차(4.88%), 현대차정몽구재단(4.46%) 순으로 변경됐다.

현대글로비스는 “이번 매각은 현대글로비스의 주주가치를 높이고, 시장 불확실성을 해소하기 위한 차원”이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr