[아시아경제 강나훔 기자] bhc는 자사가 운영중인 아웃백스테이크하우스가 한국여자프로골프(KLPGA) 소속 프로 골퍼 3명으로 구성된 골프단을 창단했다고 5일 밝혔다.

아웃백스테이크하우스는 이날 서울시 송파구 bhc 본사에서 박현종 bhc그룹 회장과 유서연(유서연2) 프로, 손주희 프로, 박아름(박아름2) 프로 등 소속 선수들이 참석한 가운데 창단식을 열었다.

이들 선수는 2022시즌부터 아웃백스테이크하우스 로고가 새겨진 모자와 의류를 착용하고 KLPGA 투어에 참가한다. 아웃백스테이크하우스는 올해부터 2년 동안 선수들을 지원한다.

