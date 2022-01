‘하이패스’로 골든타임 아낀다 … 울주군, 긴급자동차 자동출입시스템 도입

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산 울주군이 경찰차와 소방차 등 긴급자동차의 청사 자동 출입이 가능하도록 주차장 차단기 시스템 기능개선을 시범적으로 완료하고 인증스티커를 부착했다.

‘긴급자동차 자동 진·출입 시스템’은 긴급 상황 시 무인 주차차단기가 설치된 공공청사, 공동주택 등을 자동으로 통과해 출동 시간을 줄여 골든타임을 확보하는 제도이다.

지난해 11월 국토교통부 고시 개정으로 현장 출동하는 경찰차, 소방차, 119구급차 등 긴급차량에 998~999로 시작하는 전용 번호판을 부여하고 차단기 기능을 개선했다.

울주군은 울산시와 함께 2021년 행정안전부 주민 생활 혁신사례 확산지원 7대 중점과제 중 긴급자동차 자동 진·출입 시스템 구축 공모사업의 시범 지자체로 선정돼 주민 홍보와 인증스티커 제작 예산을 지원받았다.

무인 차단기가 설치된 아파트와 상가 등 다중이용시설에서 긴급차량 자동 출입이 가능하도록 차단기 기능을 개선하면 군청과 읍·면 행정복지센터에서 인증스티커를 받을 수 있다.

군 관계자는 “긴급차량의 신속한 진입은 응급 상황에서 소중한 생명과 재산을 구하기 위해 꼭 필요하다”며 “무인 차단기 시스템 개선에 주민의 자발적인 참여와 협조를 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr