팟빵 매불쇼, 연탄 1만8000장 기부…"취약계층에 따뜻한 온정 전해"

[아시아경제 유현석 기자] 국내 최대 팟캐스트 플랫폼 팟빵은 오리지널 인기 팟캐스트 '정영진 최욱의 매불쇼(이하 매불쇼)'가 취약계층에 연탄 1만8000장을 기부했다고 5일 밝혔다.

이는 지난달 매불쇼에서 진행한 티셔츠 굿즈 판매 수익금 전액인 1500만원을 기부한 것으로 사단법인 따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔운동을 통해 코로나19 장기화와 동절기 한파로 어려움을 겪고 있는 취약계층에 전달될 예정이다.

이번 행사는 수익금 전액 기부를 목적으로 지난달 3일 온라인을 통해 진행된 것으로 청취자들로부터 높은 호응을 얻으며 판매 시작 이틀 만에 상품이 완판됐다.

정영진 최욱이 진행하는 매불쇼는 예능, 시사, 교양, 예술 등 모든 분야를 넘나들며 어떠한 이슈도 웃음으로 승화시킨 팟빵 대표 방송으로 월 약 6000만 재생수를 기록하고 있다. 또한 유튜브를 통해서도 약 55만 명의 구독자가 시청하고 있다.

매불쇼 제작팀은 “연말연시 따뜻한 마음에 동참해주신 많은 청취자께 감사하다”라며 “앞으로도 지속적인 사회공헌활동을 통해 주변에 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 작은 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr