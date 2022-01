[포토]코로나19 위중증 환자 감소세

5일 서울시 코로나19 거점전담병원인 광진구 혜민병원에서 의료진이 의료 물품을 음압병동으로 전달하고 있다. 질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 위중증 환자가 전날 대비 20명 감소한 953명이라고 밝혔다. 작년 12월 14일(906명) 이후 22일 만에 가장 적은 수치다. /문호남 기자 munonam@

