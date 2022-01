통일부 "北 미사일 우려 극복 위해서는 남북이 대화 노력해야"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 5일 북한의 탄도미사일 추정 발사체 발사와 관련해 우려를 표명하면서도 "남북이 대화의 끈을 놓지 않고 함께 노력해야 한다"고 밝혔다.

통일부는 이날 공식입장에서 "정부는 오늘 오전 북한의 탄도미사일로 추정되는 미상 단거리발사체 발사와 관련해 국가안전보장회의(NSC) 상임위 긴급회의를 개최해 우려를 표명했다"고 밝혔다.

통일부는 NSC 회의에서 현재의 남북관계 경색과 긴장상태를 해소하기 위해서는 북한과의 대화 재개가 중요하다는 입장을 밝힌 점, 또 문재인 대통령이 '대화의 끈 놓아선 안된다'고 밝힌 점을 언급하며 "북한의 이번 발사로 인한 우려를 근원적으로 극복하기 위해서는 남북이 대화의 끈을 놓지 않고 함께 노력해야 한다고 인식한다"고 강조했다.

그러면서 "한반도 정세를 평화적 안정적으로 관리하는 한편, 남북간 대화와 협력을 다시 시작해 한반도 평화와 남북관계 발전이 되돌릴 수 없는 단계로 진전시킬 수 있도록 일관되게 노력해 나갈 것"이라며 "북한도 대화를 통해 평화와 협력을 만들어가려는 우리의 노력에 진지하게 호응해 나올 것을 촉구한다"고 밝혔다.

