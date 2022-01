만나서 좋아요! … ‘시민과 만나는 교육감’ 프로젝트에 84.4% 긍정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시교육청은 ‘2021년 시민과 만나는 교육감’사업 만족도를 설문조사 한 결과 만족한다는 응답이 84.4%로 높게 나타났다고 밝혔다.

설문조사엔 ‘울산교육 정책 이해에 도움이 됐다’ ‘교육 현안에 궁금증을 해소했다’ 등의 긍정적인 답변이 많았다.

교육청 측은 “시민과 만나는 교육감 사업이 시민의 울산교육 정책 이해도를 높이는 데 기여한 것으로 분석된다”고 말했다.

설문은 지난해 25회에 걸쳐 개최한 시민과 만나는 교육감 참석자 중 개인정보를 제공한 243명을 대상으로 온라인으로 진행했고 181명이 응답했다.

객관식 질문 9항목과 자유로운 의견 개진으로 2021년 한 해 동안 실시한 ‘시민과 만나는 교육감’사업 현황을 분석하고 사업 만족도를 조사했다.

시민과 만나는 교육감 사업의 만족도 질문에는 매우 만족 44.4%, 만족 40%로 84.4%가 긍정 평가를 했다.

가장 관심 있는 울산교육 정책을 묻는 항목에서는 기초학력 보장 19.9%, 학생 중심수업 18.8%, 안전한 학교 14.4%, 교육복지 9.4%, 교육환경개선 8.8%, 진로 교육 7.2%, 혁신 교육 6.6%로 우선순위로 꼽았다.

울산시교육청은 기초학력 안전망을 강화해 코로나19 장기화로 발생한 학습 결손을 메우고 기초학력 향상을 도와 학생의 균형 있는 성장을 지원할 계획이다.

교육청은 학생이 주체적으로 참여하며 성장하는 1학교 1프로젝트 수업을 안착시켜 학생이 교육의 중심에 서도록 학생 중심의 수업 체제도 다진다.

시민과 만나는 교육감 사업으로 ‘울산교육 정책 이해에 대한 도움’을 묻는 질문에 그렇다 47%, 매우 그렇다 36.5% 등 긍정 답변이 83.5%로 높게 나왔다.

‘교육 현안 애로사항 및 궁금증 해소 여부’는 그렇다 48.3%, 매우 그렇다 30.6% 등 긍정 답변이 78.9%로 나타났다.

‘향후 시민과 만나는 교육감 행사 참여 여부’ 질문에는 93.4%가 참여 의사를 밝혔다.

울산시교육청 관계자는 “설문조사 결과를 참고해 다양한 영역의 시민과 만나 울산교육 정책에 이해도를 높이고 소통하는 울산교육이 되겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr