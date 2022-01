"편견과 부정직 때문" 트럼프, 6일 ‘의회 난입 1년’ 기자회견 취소

[아시아경제 조슬기나 기자]도널드 트럼프 전 대통령이 미국 국회의사당 난입 1년인 오는 6일(현지시간)에 열기로 한 기자회견 일정을 취소했다.

트럼프 전 대통령은 4일 성명을 통해 6일 플로리다주 마러라고에서 개최할 예정이었던 기자회견을 취소하는 대신, 같은 달 15일 애리조나에서 관련 발언을 하겠다고 밝혔다. 그는 언론과 하원 특별위원회의 편견과 부정직함으로 인해 이번 기자회견을 취소한다고 설명했다.

지난해 1월6일은 트럼프 전 대통령의 지지자들이 2020년 대선 결과에 불복하며 의회를 습격해 난동을 벌인 날이다. 당시 의회는 조 바이든 대통령의 당선 인증 절차를 진행하고 있었다.

당초 트럼프 전 대통령은 6일 기자회견에서 2020년 대선이 부정선거였다고 주장하며 지난해 난동을 벌인 지지자들을 옹호할 것으로 예상됐었다. 또한 의사당을 습격한 지지자들을 조사 중인 하원 특별위원회를 비판할 것으로 전망됐다.

한편 오는 6일 바이든 대통령은 당시 시위대의 폭동을 미국 민주주의에 대한 위협으로 규정하는 연설에 나설 계획이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr