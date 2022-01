이재명 “지지율 열흘 사이 급변..최선 다할 것, ‘탈모약’ 보험 적용 재정부담 검토중”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 5일 최근 지지율 상승세에 대해서 “일주일 혹은 열흘 사이에도 천지개벽 같은 변화가 일어나는 것이 지지율이고 민심”이라고 말했다.

이 후보는 이날 오전 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 `국가비전·국민통합위원회(비전위) 광주 비전회의`를 마친 뒤 기자들과 만나 “오늘의 결론이 우리만의 노력으로, 국민이 전적으로 지지해 나타난 현상이 아니라고 보기에 마음으로 최선을 다하겠다”며 이같이 말했다.

탈모약 건강보험(건보) 적용 공약과 관련해서는 “진지하게 접근하면 좋겠다”면서 “신체의 완전성이란 측면에서 중요한 가치인데 건강보험 대상이 돼야 한다고 본다”고 말했다. 다만 “재정부담이 어느 정도인지, (건보 적용의) 경계선을 어디까지로 할지에 대해선 정책본부에서 검토 중”이라며 “빠른 시일 내에 입장을 정리할 것”이라고 덧붙였다.

전 국민 재난지원금 지급과 관련해선 “`지금 당장 해야 한다`는 말은 아니지만 원칙적으로 그게(전 국민 지급이) 바람직하다”며 “기본적으로 전국민이 다 피해를 입었기 때문에 전국민에게 기회를 주는 것이 좋겠다”고 했다.

이 후보는 자영업자·소상공인 손실보상 지원을 위한 신년 추가경정예산(추경)안 편성에 대해선 “(국가 재정의) 여력을 살펴가면서 피해가 큰 곳에 우선 편성을 하되 여력이 되면 폭넓게 하면 좋겠다”며 “추경이란 것을 한 번 할지, 두 번 할지, 한 번으로 끝날지는 알 수 없다”고 언급했다.

추경 규모를 두고선 “국가 재정 역량도 한계가 있고 정부와 야당의 의견을 모아야 하는 문제여서 저 혼자 일방적으로 정할 수 없는 문제”라면서도 “최우선적으로 소상공인에 대한 지원이 매우 시급하고 긴박하기에 대규모로 폭넓게 이뤄져야 한다”고 강조했다.

