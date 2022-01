◇ 4급 승진

▲ 미래전략산업국장 이진 ▲ 의회사무국장 강용곤 ▲ 농업기술센터장 조성은 ▲ 지방자치인재개발원 교육 박근구

◇ 4급 전보

▲ 총무국장 나상인

◇ 5급 승진

▲ 소통정책실장 한승원 ▲ 산림공원과장 박덕진 ▲ 안전재난과장 이재관 ▲ 다시면장 손선 ▲ 빛가람동장 양철수

◇ 5급 승진의결

▲ 역사관광과장 직무대리 김종순 ▲ 건설과장 " 이동율 ▲ 청소자원과장 " 봉형균 ▲ 문평면장 " 조정임

◇ 5급 전보

▲ 보건소장 직무대리 서현승 ▲ 기획예산실장 강동렬 ▲ 감사실장 이춘형 ▲ 총무과장 정종도 ▲ 회계과장 김효경 ▲ 일자리경제과장 임주호 ▲ 에너지신산업과장 김영백 ▲ 도시재생과장 정태진 ▲ 상하수도과장 우홍민 ▲ 의회사무국 전문위원 김성기 ▲ 농업정책과장 최춘옥 ▲ 보건위생과장 김복수 ▲ 송월동장 김귀남