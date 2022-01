광주상의, 무역증명 발급 서비스 이용 지속 증가

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소의 '무역증명 발급 서비스 사업'이 역대 실적을 거뒀다.

5일 광주상의에 따르면 해당 사업에 총 279개 지역 기업이 참여했으며, 일반원산지증명서 2091건, FTA원산지증명서 3193건, 무역인증 289건을 발급하는 등 총 5573건의 실적을 보여 전년 대비 11.8% 증가했다.

지역 기업들이 수출 대상국에서 요구하는 원산지 입증에 대한 부담을 덜 수 있고 관세 혜택과 통관 업무 편의성을 높일 수 있어서 큰 호응을 얻고 있는 것으로 풀이된다.

발급 국가별로는 아세안국가 28.93%, 중국 19.89%, 인도 6.87%, 아랍에미리트 3.25%, 기타 41.06% 순으로 나타났으며 무역증명을 통해서 총 2억8000만 달러의 수출을 기록한 것으로 나타났다.

이 사업은 상공회의소와 관세청에서 지역 수출기업을 대상으로 일반, FTA 원산지증명서 발급, 각종 무역서류를 공증해 주는 내용으로 지난 2006년부터 시행됐다. 수출기업은 이를 활용해 관세혜택과 신속한 통관업무가 가능하다.

