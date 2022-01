경부고속선 부산행 KTX-산천, 충북 영동터널서 탈선 사고(2보)

서울역을 출발해 부산역으로 가던 KTX-산천 열차가 탈선하는 사고가 발생했다.

5일 한국철도(코레일)에 따르면 이날 오전 11시 58분께 서울역을 출발해 부산역으로 향하던 KTX-산천 제23열차의 객차 1량(4호차)이 영동~김천구미 간 영동터널 인근에서 궤도를 이탈했다. 이 열차는 오전 10시 30분 서울역을 출발해 오후 1시 13분에 부산역에 도착할 예정이었다.

사고는 터널 공사를 위해 상행선 선로를 옮기고 자갈을 다지는 작업 도중 궤도차 바퀴가 선로를 벗어나면서 발생한 것으로 알려졌다. 터널 내 철제구조물이 떨어지면서 열차를 추돌한 것으로 전해졌다.

이날 사고로 열차 유리창이 깨지면서 튀어나온 파편에 일부 승객이 경상을 입었다. 부상자 수는 아직 파악되지 않고 있다. 사고로 경부고속철도 상·하행선 운행이 1시간 이상 지연되고 있다.

사고 후 열차 승객들은 비상대기 열차로 환승할 예정이다. 일부 열차는 일반선로 우회 수송하고, 나머지 열차들은 열차운행 안전 확보를 위해 상·하행 모두 대기 중에 있다.

한국철도는 현재 사고 원인과 부상자를 확인 중이다.

한국철도 측은 "사고 발생 즉시 긴급 대응팀을 투입해 복구작업을 벌이고 있으나, 복구작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다"며 "고속선 KTX를 이용하는 고객들은 타 교통수단 이용해달라"고 당부했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr