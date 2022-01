[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기아 오토랜드 광주는 5일 'ESG경영' 실천에 도움을 준 우수 파트너사를 선정했다.

기아 오토랜드 광주는 우수 파트너사로 선정된 KT와 와이엔텍에게 감사패를 전달했다.

KT는 폐수열 회수장치를 설치해 버려지는 에너지를 재활용할 수 있도록 했고, 와이엔텍은 공장에서 발생하는 폐기물을 친환경 공법으로 처리한 점 등이 인정받았다.

기아 관계자는 “앞으로도 ESG경영활동을 통해 지속가능한 환경과 사회를 만들어 가는데 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.

