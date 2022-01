尹 "일관된 잣대 가족에게도 적용…배우자 봉사활동 생각"

5윌 선대위 쇄신 관련 기자회견서 "가족 관련 문제로 국민 여러분께 심려 끼쳐드려 죄송"

[아시아경제 금보령 기자] 운석열 국민의힘 대선후보가 본인의 배우자와 장모 등 가족들과 관련된 문제들에 대해 '일관된 원칙과 잣대'를 공언했다. 배우자 김건희씨의 경우 앞으로 남은 선거운동에 직접 나서기보다는 봉사활동 등을 다닐 것으로 보인다.

윤 후보는 5일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 선대위 쇄신안 관련 기자회견에서 "가족과 관련된 문제로 국민 여러분께 심려 끼쳐드려 죄송하다. 부족에 대해 국민 여러분이 주는 회초리와 비판을 달게 받겠다"며 "일관되게 가져왔던 그 원칙과 잣대는 저와 가족, 주변에도 모두 똑같이 적용하겠다"고 밝혔다.

'허위 경력 논란'으로 대국민 사과를 했던 김씨는 당분간 공식적인 행사에 나오기 어려울 것으로 보인다. 윤 후보는 '배우자가 언제 공식적으로 나오는가'라는 질문에 "조국 사태 이후 처가와 처에 대한 집중적인 수사를 약 2년 동안 받아왔는데 심신이 지쳐있다"며 "제가 볼 때는 어떤 면에서는 좀 요양이 필요한 상황까지 된 상태"라고 설명했다.

이어 윤 후보는 "제가 볼 때는 형사적으로 처벌될 일이 없다고 걱정하지 말라고 해도 여성으로서 이런 걸 계속 받는 것에 대해 계속 스트레스도 받았기 때문에 본인도 잘 추스르고, 선거운동 과정에서 정치적 운동에 동참하기보다는 조용히 봉사활동 같은 걸 할 수 있지 않을지 그 정도 생각하고 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr