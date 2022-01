탐앤탐스, ‘검은 호랑이 해’ 기념 ‘블랙 타이거 라떼’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 탐앤탐스는 2022년 검은 호랑이 해를 맞아 ‘흑호’ 비주얼을 구현한 새해 첫 신메뉴 ‘블랙 타이거 라떼’를 출시했다고 5일 밝혔다.

블랙 타이거 라떼는 2022년도 임인년 검정 호랑이 해를 맞아 탐앤탐스 고객들에게 선보이는 첫 신년 메뉴로써 호랑이 기운을 듬뿍 선물해주는 맛과 비주얼로 주목을 받고 있다.

신메뉴는 탐앤탐스가 지난해 가을 선보였던 히트 상품 ‘블랙 그레인 라떼’를 베이스로 맛과 비주얼이 업그레이드돼 눈길을 끈다. 블랙 그레인 라떼의 특징인 100% 국산 9곡의 고소함과 풍부한 3대 영양소(탄수화물, 단백질, 지방)의 든든함을 고스란히 살렸고, 여기에 메이플 시럽과 흑당을 첨가해 더 깊은 풍미와 검정호랑이의 카리스마 넘치는 비주얼을 완성했다.

달콤하고 고소한 맛의 입맛 힐링과 MZ세대의 취향을 자극하는 외형의 블랙 타이거 라떼는 탐앤탐스 전국 매장에서 만나볼 수 있다.

