서울드래곤시티, '4개 호텔·19개 별' 현판식 개최

[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 지난 3일 '4개 호텔 19성 입성 기념' 현판식을 개최했다고 5일 밝혔다.

현판식에는 승만호 대표, 박태주 총괄 총지배인, 오상준 총지배인 등 주요 임직원이 참석한 가운데 진행됐다. 호텔 측은 "한국관광협회중앙회 주관 호텔 등급 심사를 통해 4개 호텔이 획득한 19개의 별을 축하하기 위해 마련된 자리"라고 설명했다.

서울드래곤시티는 2017년 11월 서울 용산역 앞 고층 타워 3개동을 이어 용 모양을 형상화해 1700개 객실 규모로 개관했다. 오픈 이후 2018년 '노보텔 앰배서더 서울 용산'과 '이비스 스타일 앰배서더 서울 용산'이 각각 5성과 4성 등급을 받은 바 있다. 이어 지난해 11월 '그랜드 머큐어 앰배서더 호텔 앤 레지던스 서울 용산'과 '노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산'이 서울 시내 최초로 나란히 가족호텔 5성 등급을 획득했다. 가족호텔 등급제는 한국관광협회중앙회가 주관하며 지난해 처음 도입됐다.

19성 획득을 기념해 투숙객 및 방문객 대상 프로모션도 준비했다. 숫자 '19'를 뽑는 고객에게 혜택을 제공하는 '럭키 드로우', 4개 호텔에서 각각 1박씩 총 4박을 55만원에 이용할 수 있는 '19 스타즈 바우처', 매달 19일 혜택을 제공하는 'SDC 19 데이' 등으로 구성됐다. 해당 프로모션은 순차적으로 선보일 예정이며 총 4억원 상당의 혜택 및 경품이 제공된다.

박태주 총괄 총지배인은 "서울드래곤시티는 한국 고유의 전통과 현대적 감각이 공존하는 시설과 최상의 고객 서비스를 구현하기 위해 임직원 모두가 노력한 결과 현판에 19개의 별을 올릴 수 있었다"며 "세계에서 인정받는 대한민국 대표 랜드마크로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 서울드래곤시티는 그랜드코리아레저(GKL)가 운영 중인 외국인전용 '세븐럭 카지노'의 새로운 사업장으로 선정됐다. 2023년 1월 오픈 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr