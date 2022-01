'24시간 돌봄' 어린이집서 생후 13개월 남아 숨진 채 발견돼

생후 13개월 남아, 어린이집서 숨진 채 발견돼

경찰, 부검 의뢰 및 정확한 사건 경위 조사 중

[아시아경제 박현주 기자] 인천의 한 어린이집에서 24시간 돌봄 서비스를 받던 생후 13개월 남아가 숨진 채 발견됐다.

4일 인천 남동경찰서와 인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시15분쯤 인천 남동구 간석동 한 어린이집에서 "아이(원생 A군)가 숨을 쉬지 않는다"는 신고가 119로 접수됐다.

어린이집 보육교사 B씨가 숨을 쉬지 않는 A군을 발견하고 신고한 것으로 확인됐다. 당시 B씨는 아침에 분유를 먹이려고 A군이 잠들어 있던 원장실에 들어갔다가 A군을 발견했다.

신고를 받은 구급대원은 경찰에 공동대응 요청을 한 뒤, 현장에 출동했다. 이후 이 어린이집 원장실에서 A군이 사후강직(심정지 상태에서 숨진 뒤 근육이 굳어지는 현상) 반응이 나타난 것을 확인하고 병원으로 옮겼다. 이밖에 별다른 외상은 발견되지 않았다.

조사 결과 A군은 전날 저녁 이 어린이집 원장실에서 또래 원생 1명, 보육교사 1명과 함께 잠들었다. 이 보육교사는 경찰 조사에서 "어제 저녁 아이를 재웠는데 아침에 일어나 보니 이미 숨을 쉬지 않는 상태였다"고 진술했다.

경찰은 A군의 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편, 정확한 사건 경위를 수사 중이다.

경찰 관계자는 "A군의 기저질환 여부 등에 대해서는 추가 조사를 해 봐야 한다"며 "외상 등 학대 정황은 아직까지 확인되지 않았다"고 말했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr