김종인 "뜻이 안 맞으면 헤어지는 것"…윤석열과 결별의사 표명(상보)

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 총괄선대위원장은 5일 윤석열 국민의힘 대선후보 선대위를 떠날 뜻을 밝혔다.

김 위원장은 이날 한 매체와 통화에서 "선대위 개편을 대통령 당선을 위해 하자는 것인데, 쿠데타니 상왕이니 이딴 소리를 하고, 뜻이 안 맞으면 헤어지는 것"이라고 알려졌다.

김 위원장은 "억지로 끌려간 사람인데 미련을 가질 필요가 없다"고도 했다.

앞서 김 위원장은 3일 국민의힘 중앙선대위 회의에서 "우리 국민의힘 선대위가 최선의 노력을 경주해야 한다는 것을 국민에게 보여드리기 위해서 선대위의 전면적인 개편을 하겠다는 것을 말씀드린다"며 선대위 전면 개편 의사를 밝혔다. 하지만 이런 식의 선대위 개편 방침은 사전에 윤 후보 등과 조율되지 않은 것으로 알려지면서 '쿠데타' 논란이 나왔다.

이외에도 김 위원장은 국민의힘 의원총회에서 "총괄선대위원장이 아니라 비서실장 노릇 할 테니 후보도 태도 바꿔서 우리가 해준대로 연기 좀 해달라 부탁했다"는 발언도 한 바 있다. 이 발언 이후 윤 후보 캠프 안팎에서는 '김 위원장이 상왕이냐'는 비판이 일기도 했다.

김 전 위원장에 선대위 전권을 맡겼던 윤 후보는 이날 오전 기존 선대위를 해체한 뒤 실무형 조직만 남겨두는 형식의 선대위로 개편할 것으로 알려졌다. 김 위원장을 뺀 채 윤 후보가 직접 선대위 모든 것을 관장하겠다는 의지를 밝힐 것으로 전망된다.

