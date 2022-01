월세 밀린 오피스텔 가봤더니 고양이 32마리 '야옹야옹'…"주인, 포기 각서 쓰고 사라져"

오피스텔에 방치된 고양이 32마리 구조돼

"가족 품으로 돌아갈 수 있게 힘 모아달라"

[아시아경제 박현주 기자] 주인 없이 좁은 오피스텔에 갇혀 방치되던 30여 마리의 고양이들이 구조됐다.

최근 고양이보호단체 '나비야사랑해'는 공식 인스타그램에 글을 올려 "며칠 전 한 오피스텔에 고양이 30여 마리가 있다는 제보를 받고 다급하게 현장을 찾았다"고 밝혔다.

단체가 글과 함께 공개된 사진에는 고양이 수십 마리가 현관과 방, 장롱·서랍 안, 창문 근처까지 빼곡하게 집 안 곳곳을 채우고 있는 모습이 담겼다. 수십마리의 고양이가 방치된 사실은 임차인이 월세를 내지 않으면서 알려졌다.

단체는 "고양이 30여 마리를 제대로 케어하지 않고 방치하던 (애니멀) 호더는 고양이들의 포기 각서를 쓰고 사라졌고, 남은 아이들을 두고 볼 수 없었던 오피스텔 주인분이 밥과 물을 챙겨주고 있었다"고 현재 상황을 전했다. 애니멀 호더(Animal hoarder)는 동물을 물건을 수집하듯 입양해 방치하는 사람을 말한다.

단체는 이어 "이 많은 아이들을 두고 볼 수 없었기에 구조 결정을 내렸고, 현장을 수시로 방문해 특별 관리 중"이라며 "최선을 다해 아이들의 건강 상태와 성향을 파악해 좋은 가족을 찾아주고 보호할 예정"이라고 설명했다.

더불어 고양이들의 치료비를 위해 후원이 절실한 상태라고 호소했다. 단체는 "부디 이름조차 없는 예쁜 아가들이 따뜻한 가족의 품으로 돌아갈 수 있게 힘을 모아달라"고 부탁했다.

단체는 지난 3일 또 다른 게시글을 올려 구조된 고양이들의 소식을 전했다. 이들은 "총 32마리로 확인됐다"며 "다음주 일요일(오는 9일) 건강 검진과 중성화 수술이 예정돼있다. 구조된 모든 고양이의 건강과 행복을 위해 항상 최선을 다하겠다"고 알렸다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr