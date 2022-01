[골프토픽] KLPGA투어 "2022시즌 총상금 300억원 돌파"

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국여자프로골프(KLPGA)투어가 사상 첫 총상금 300억원을 돌파했다.

KLPGA투어는 4일 2022시즌 일정과 상금 규모 등을 발표했다. 대회 수는 33개, 총상금은 약 305억원, 대회 평균 상금은 9억3000만원이다. 총상금 규모가 300억원을 넘긴 것은 올해가 처음이다. 종전 최대 규모는 지난 시즌의 269억원이다. 지난해와 비교해 대회 수가 4개 늘어났고, 총상금도 36억원 증가했다. 연간 대회 수 33개도 역대 최다다. 개막전은 4월7일 롯데렌터카여자오픈이다.

시즌 최종전은 11월13일에 끝나는 SK쉴더스·SK텔레콤챔피언십이다. 12월에는 대만여자오픈, 하나금융그룹 싱가포르여자오픈과 대회 명칭이 정해지지 않은 베트남 대회 등 3개 대회가 외국에서 열린다. 2022시즌 최종전 종료 이후에 펼쳐져 2023시즌으로 치러진다. 김정태 회장은 "안전한 투어를 만드는 것이 최우선"이라며 "각종 시스템 정비와 제도 개선을 통해 선진 투어로 거듭나겠다"고 했다.

