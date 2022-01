외교부, 볼턴의 바이든 대북정책 지적에 "동의 어려워"

[아시아경제 임춘한 기자] 외교부는 4일 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관이 바이든 행정부의 대북정책을 비판한 데 대해 "우리 정부와 함께 대북협상 재개를 위해 부단히 노력한 바이든 행정부가 북한 문제를 방관했다는 지적에 동의하기 어렵다"고 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 "바이든 행정부는 지난해 1월 출범 이래 우리 정부와 긴밀한 공조 아래 북한 문제 해결을 위해 다각적인 노력을 경주해왔다"며 이같이 말했다. 이어 "(바이든 정부는) 대화와 외교를 통해 문제를 해결한다는 원칙을 바탕으로 시기·장소·의제를 불문하고 북한과의 대화에 열려있다는 입장을 일관되게 표명해왔다"며 "우리 정부와 함께 대화 재개를 위해 다양하고 창의적인 방안을 적극적으로 강구해왔다"고 설명했다.

볼턴 전 보좌관은 지난 2일(현지시간) 미국 정치전문매체 더힐에 실린 기고문에서 "(바이든 정부가) 북한에 대해 기본적으로 아무것도 하지 않으면서 1년을 보냈다"며 "북한은 핵·탄도미사일 기술 완성에 1년 더 가까워졌다"고 비판했다. 볼턴 전 보좌관은 도널드 트럼프 행정부에서 중용된 대표적인 대북 강경파 인사로 꼽힌다.

