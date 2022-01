KB캐피탈, '폴스타'와 전속금융사 제휴 협약 체결

올 1분기 온라인 다이렉트 차량 구매 서비스 제공

車제조사· 금융업계 간 최초 연계 플랫폼 구축 사례

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 스웨덴의 프리미엄 전기차 전문 브랜드 폴스타와 전속금융사 제휴 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

양사는 온라인 다이렉트 플랫폼과 리스 프로그램, 할부 금융 프로그램, 인증중고 리마케팅 프로그램 등 폴스타를 이용하는 고객들에게 차별화된 서비스와 혜택을 제공할 계획이다.

특히 올 1분기까지 차량 주문부터 금융계약까지 전 과정을 온라인에서 간편하고 끊김없이 진행할 수 있는 온라인 다이렉트 차량 구매 서비스를 제공할 예정이다. 이는 자동차 제조사와 금융업계 간 최초의 연계 플랫폼 구축 사례다. 폴스타 구매 고객은 양사가 함께 구축한 해당 플랫폼을 통해 차량 계약과 동시에 직접 금융상품을 설계할 수 있어, 최적화된 맞춤형 금융 서비스를 제공받을 수 있을 것으로 예상된다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "프리미엄 전기차 브랜드 폴스타의 국내 론칭을 전속 금융사로서 함께할 수 있어서 기쁘다"며 "자동차금융 노하우를 바탕으로 폴스타 차량을 구매하는 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 폴스타는 볼보자동차에서 독립한 프리미엄 전기차브랜드다. 지난달 21일 미디어 간담회를 열고 국내 전기차 시장에 출사표를 던졌다.

