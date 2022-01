공수처, 마이니치 기자도 통신조회…日매체 중 아사히·도쿄신문 이어 3번째

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 일본 마이니치신문 소속 서울 주재 한국인 기자의 통신자료도 수집한 걸로 드러났다. 일본 언론 가운데서는 아사히, 도쿄신문에 이어 3번째다.

일본 마이니치신문은 4일자 지면을 통해 공수처가 자사 서울지국 소속 한국인 기자 1명의 개인정보를 수집한 것으로 확인됐다고 보도했다.

이 기자는 공수처의 통신자료 수집 문제가 불거진 뒤인 지난달 28일 휴대전화 가입 업체에 과거 1년간 수사기관의 개인정보 조회가 있었는지 문의해 전날(3일) 결과를 통보받았다.

이에 따르면, 통신사는 공수처의 요청에 따라 지난해 8월 6일 기자 이름, 주민등록번호, 주소, 휴대전화 가입일 등에 관한 정보를 제공했다. 공수처는 "재판이나 수사, 형의 집행 또는 국가안보에 위해를 끼치는 것을 방지하기 위한 정보 수집"을 이유로 이 기자의 통신자료를 받아갔다.

마이니치신문은 이날 지면에 게재한 사장실 홍보담당자 명의의 코멘트로 "'수사상 필요'라는 설명만으로는 '언론 자유'가 위협받는다는 우려를 불식할 수 없다"며 조회 경위와 이유에 관한 추가 설명과 재발 방지를 공수처에 거듭 요구했다.

한편 마이니치신문은 공수처와는 별도로 서울경찰청도 지난해 5월 자사 서울지국 한국인 기자의 개인정보를 조회한 사실이 확인됐다고 했다. 서울경찰청 담당자가 3일 구두로 "남북관계 발전법 위반을 둘러싼 사건으로 수사 대상자의 통화 상대를 조사하는 과정에서 조회했다"고 이유를 설명했다고 전했다.

