'오스템임플란트 1880억 횡령' 경찰, 자금 흐름·범인 추적 투트랙 수사

[아시아경제 유병돈 기자] 오스템임플란트 직원 한 명이 회삿돈 1880억원을 빼돌린 사건을 수사 중인 경찰이 횡령금이 여러 계좌로 분산된 정황을 포착하고 자금 흐름을 추적하고 있다.

서울 강서경찰서는 횡령금이 복수 계좌에서 여러 경로를 거쳐 빠져나간 정황을 확인하고 계좌 동결 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "횡령금이 여러 계좌에 퍼져있는 것으로 보고 계좌 추적과 범인 검거 두 방향으로 수사를 진행 중"이라고 4일 밝혔다.

또 경찰은 피의자로 지목된 이모씨(45)의 행방을 추적하는 데 총력을 다하고 있다. 지난달 30일 잠적한 이씨에 대한 출국금지가 31일 내려진 탓에 출국 가능성도 염두에 두고 수사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다.

한편, 오스템임플란트는 지난달 31일 자사 자금관리 직원이던 이씨를 업무상 횡령(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반) 혐의로 서울 강서경찰서에 고소했다.

횡령 추정 액수는 1880억원으로 오스템임플란트 자기자본 2047억원의 91.81%에 달하는 규모다. 상장사에서 발생한 횡령 사건 중 역대 최고액으로 추정된다.

증권가에서는 이씨가 지난해 동진쎄미켐 주식을 대량으로 매매해 평가 손실을 입은 것으로 추정되는 '슈퍼개미'와 동일인이 아니냐는 분석이 나온다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr