한파 비상! … 경남 함양군, 노지·시설채소 농작물 현장지도 강화

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 시설 작물 피해를 막기 위해 ‘한파 대비 작전’에 돌입했다.

최근 영하 10℃까지 기온이 내려가는 등 한파가 지속되자 함양군이 양파 등 노지작물과 딸기 등 시설채소 작물이 저온 피해를 입지 않도록 하기 위해 농작물 관리현장 지도를 강화하고 있다.

양파의 경우는 기온 급강하 때 땅이 솟구쳐 올라 양파가 고사하게 되는 서릿발 피해가 우려된다. 이를 예방하기 위해 솟아오른 땅을 눌러주면서 흙덮기를 하고 부직포를 추가로 덮어 보온해줘야 한다.

시설 딸기의 경우에는 난방기 가동 등을 통해 최저온도를 5℃ 이상 유지토록 해야 저온으로 인한 기형과 발생 등 피해를 예방할 수 있다.

과수의 경우 어린나무가 동해에 취약하므로 짚이나 부직포 등으로 중심가지 아랫부분을 감싸주는 것이 좋다.

군 관계자는 “겨울철 농작물 저온 피해를 막기 위해 작물별로 적절한 조치가 필요하며 특히 시설채소의 경우 난방비를 아끼려고 온도를 낮추다 보면 기형과 생육 위축 등으로 수확량이 줄어들 수 있다”고 경고했다.

