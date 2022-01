마산이 낳은 ‘조각 거장’ 문신 탄생 100주년 기념음악회 창원서 열린다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시와 창원문화재단은 오는 16일 세계적인 조각가 문신의 탄생 100년을 맞아 거장의 예술혼과 그 예술업적을 함께 기리는 ‘문신 탄생 100주년 기념음악회’를 개최한다고 4일 밝혔다.

3·15아트센터 대극장에서 개최되는 음악회는 시민·지역사회와 문신 탄생 100주년의 의미를 되새기며, 문신 예술의 가치, 그 업적을 함께 나눌 수 있는 기념음악회로 준비됐다.

전석 무료공연으로 코로나19 예방과 사회적 거리 두기 강화 조치에 따라 접종 증명, 음성확인제 등 방역 패스가 의무 적용되며, 만 18세 이상 미접종자는 관람이 제한된다.

음악회는 지난해 6월 문신예술주간 행사에서 시민들과 함께 문신을 추억하는 노랫말을 붙여 만든 ‘문신의 시간’ 공연을 시작으로 문신 생애와 예술세계 영상, 탄생 100주년을 기념하는 세리머니가 진행된다.

거장 문신의 탄생 100주년을 축하하기 위해 전문 오페라 연주자로 구성된 세계 최초, 세계 유일의 합창단인 이 마에스트리(I MAESTRI)의 합창 공연이 이어진다. 이 마에스트리는 보이스 오케스트라(Voice Orchestra)로 평가받으며 가슴을 울리는 하모니로 세계인들의 공감과 극찬을 받고 있다.

사업추진단 관계자는 “기념음악회를 시작으로 다큐멘터리 전국 방영, 국립현대미술관·경남도립미술관 문신 학술행사와 특별전시, 문신 학술상 시상, 100주년 기념 도록 제작, 시민과 함께하는 문신 예술 행사 등 거장 문신을 함께 기억하고 재조명하는 다양한 사업들을 추진할 예정이다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr