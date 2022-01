대우조선해양건설 “올해 매출 목표 8000억, 2023년 1조 클럽 가입할 것”

[아시아경제 장효원 기자] 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,035 전일대비 10 등락률 -0.96% 거래량 386,868 전일가 1,045 2022.01.04 15:11 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양건설, 거제시 아주동 426억 규모 공동주택 신규 수주한국테크놀로지, 주식매각 신청에 “원금 75%이상 상환, 경영상 문제없다”한국테크놀로지, 블록체인 활용 NFT·부동산 코인 신사업 결의 close 자회사 대우조선해양건설은 전년도에 올린 사상 최대 수주고에 힘입어 올해 약 8000억원의 달성이 예상된다고 4일 밝혔다.

대우조선해양건설은 올해 수주 약 2조원에 매출 8000억원을 달성하고, 내년 수주 3조원 매출 1조2000억원을 달성해 2023년 사상 최초 매출 1조 클럽에 가입할 것이라고 밝혔다.

아울러 모회사 한국테크놀로지가 추진하는 대규모 부동산 시행 사업, 블록체인 신사업 등을 통해 그룹사 전체 매출과 수익도 획기적으로 늘려갈 방침이다.

이를 위해 대우조선해양건설은 ▲전국적 수주 네트워크 확장 ▲인적·물적 인프라 확대 ▲수도권 아파트 시장 진출을 추진하기로 했다. 모회사 한국테크놀로지도 기존 추진 사업 외에 관계사들인 대우조선해양건설과 데이원자산운용 등과 함께 ▲부동산 시행 개발 사업 ▲NFT 분양사업 ▲메타버스사업 등 과감한 신사업 진출을 통해 매출 확장에 뛰어들 것으로 알려졌다.

한국그룹 관계자는 “2022년 최대 매출 성장이 기대되는 대우조선해양건설은 물론 블록체인 NFT사업, 부동산 시행사업으로 무장한 한국테크놀로지의 선전으로 명실공히 창사 이래 최대 실적이라는 우상향 변곡점을 맞이하게 될 것”이라고 말했다.

그는 이어 “대우조선해양건설은 국도교통부가 발표한 2021년 공공 건설공사 안전관리 수준 평가에서 동부건설, 신동아건설, 한신공영, 한진중공업, 호반산업과 함께 ‘매우 우수’ 등급을 받으며 건설 안전 분야의 최고의 혁신 기업으로 선정될 정도로 브랜드 이미지가 크게 상향돼 사업 전망이 우수하다”라고 덧붙였다.

한편 대우조선해양건설은 지난해 ▲시화MTV 거북섬 생숙시설 ▲대전 중구 주상복합 ▲김포 물류센터 ▲경남 사천 주상복합 ▲경남 사천 예수 2지구 아파트 ▲경남 창원 신촌2구역 아파트 ▲서울 정릉역 지역주택조합 아파트 ▲대구 만촌동 프리미엄 주상복합 ▲속초 장사동 아파트 ▲경남 통영 공동주택 ▲경기도 가평 설악 공동주택 ▲원주시 문막읍 공동주택 ▲제주 함덕 공동주택 ▲서울 서초 오피스텔 ▲포항 죽도동 오피스텔 ▲LH 평택 고덕 아파트 ▲경남 고성 공동주택 ▲거제 아주동 공동주택 등에서 잇달아 수주에 성공하며 신규 수주 신기록을 세운 바 있다.

