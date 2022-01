이재명 “추경, 설 전에 30조원 목표...정부 거부이유 없어”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 4일 민주당이 추진 중인 추가경정예산안(추경)에 대해 “설 전에도 편성이 가능하다”며 “하루라도 빨리 하는게 맞다”고 말했다. 바람직한 규모는 25조 원 내지 30조원을 예상했다.

이 후보는 이날 오전 경기도 광명시 기아차 공장에서 신년 기자회견 질의응답을 갖고 “25조원 내지 30조원이 실현가능한 목표 아닐까 생각한다”며 이같이 말했다.

그는 “추경에 대해 여당과 야당, 정부 입장이 너무 크게 차이가 난다”며 “(김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 언급한) 100조원을 지원한다고 한들 작년까지 다른나라 지원하는 것에도 못미친다”고 강조했다.

이어 전국민 재난지원금을 재차 언급하며 “소상공인과 자영업자가 원하는 지원은 전국민 재난지원금이라는 이름의 소비쿠폰”이라며 “1인당 100만원 정도는 맞춰야 한다. 재작년 다른 나라들은 1인당 100만원 씩을 지원했다”고 했다.

이 후보는 “최소한 그 정도는 해야겠다고 봐서 25조원 정도를 말씀드린 것”이라며 “어떤 방식으로 지원할지를 구체적으로 결정하면 될 텐데 이것으로 끝나지 않을 것”이라고 덧붙였다.

추경 편성에 정부가 난색을 표하는 것에 대해서는 “국채발행도 포함해 정부가 대규모 지원을 하라고 요청하면 거절할 이유는 없을 것 같다”고 했다.

이어진 현안 질의에서 이 후보는 집값 하락 대책을 묻는 말에 “경착륙하지 않게 하는 것이 중요하다”며 “예상 외로 급락할 경우 일정 선을 기준으로 두고 공공주택을 확보하는 기회로 삼으면 시장 안정에 도움이 될 것”이라고 했다.

미중 외교와 관련해서는 상대인 윤석열 국민의힘 후보를 겨냥하기도 했다. 이 후보는 “어떤 분이 모호함을 피해서 어느 한쪽을 선택해야 한다고 하는데 가장 위험한 생각”이라며 “가장 굴종적인 자세고 자신에 대한 확신이 없는, 어디로 가야할지 모르는 사람만이 할 수 있는 태도”라고 비판했다.

