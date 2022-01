[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남의 한 사무실에서 약 11억원을 훔쳐 달아난 절도 용의자들을 경찰이 쫓고 있다.

4일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이달 1일 오후 8시 30분께 강남구 논현동에 있는 한 사무실 금고 안에 있던 현금 11억원가량을 훔쳐 달아난 용의자들을 추적하고 있다.

이들은 카드키를 찍고 침입해 금고 비밀번호를 해제한 것으로 알려졌다. 이튿날 현금이 없어진 것을 알아챈 피해자들은 사무실 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인한 뒤 3일 경찰에 신고했다. 피해자들은 이 사무실에서 가상화폐와 주식 투자를 해온 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "아직 용의자들이 특정된 상황은 아니다"라며 "여러 가능성을 열어두고 수사 중"이라고 했다.

