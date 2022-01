나노브릭, 투과도가변 디스플레이 신소재 양산라인 확충…"상용화 앞당긴다"

[아시아경제 유현석 기자] 첨단 나노신소재 전문기업 나노브릭 나노브릭 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 4,030 전일대비 180 등락률 +4.68% 거래량 465,422 전일가 3,850 2022.01.04 13:51 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장나노브릭, 120% 무상증자 결정 close 이 나노플랫폼 기술을 활용한 기능성 디스플레이 소재 사업을 공격적으로 확대하고 있다.

나노브릭은 평택에 위치한 생산공장 내 디스플레이 신소재 양산라인을 확충해 월 생산캐파를 300Kg 까지 확대했다고 4일 밝혔다. 향후 고객의 소비량 및 시장확대에 따라 최대 월 1톤까지 늘린다는 계획이다.

나노브릭은 자체 기술로 개발한 액티브 나노 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 나노소재를 개발하고 있다. 분자진단 추출시약용 소재, 위변조방지용 첨단보안소재 등을 생산 판매하고 있다.

현재 나노브릭은 디스플레이 분야 신소재 개발에 한창이다. 작년에 연구·개발비를 약 60% 늘리며 상용화를 가속화 하고 있다. 특히 외부전압에 따라 광투과도가 변화되는 '투과도 가변 디스플레이'(ETD) 소재사업에 박차를 가하고 있다. 소재 품질평가를 마치고 현재 막바지 필드테스트를 진행 중이며, 소재 양산라인을 증설해 대량납품 체계를 구축했다.

나노브릭은 글로벌 디스플레이 업체와 함께 전장 디스플레이용 투과도 가변 소재개발을 진행해왔다. 나노브릭이 개발한 투과도 가변소재는 기존 유사 소재 대비 광차폐율이 월등히 우수하고 광투과방향 및 기본색상을 조절할 수 있다는 강점이 있다. 회사 측에 따르면 장기간 양산 품질을 높일 수 있는 공정개발 및 혹독한 실장평가를 통해 우수한 품질특성을 인정 받았다고 밝혔다.

나노브릭 주재현 대표는 "장기간 품질개선 및 양산 안정화 과정을 통해 품질기준이 엄격한 자동차 전장용 디스플레이 적용에 적합함을 인정 받았다”며 “향후 투명 디스플레이나 스마트윈도우 등 다양한 응용분야로 적용이 확산될 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 이어 “소재산업 특성상 제품 개발에 장기간의 시간과 비용이 투입되지만 상용화가 되기 시작하면 적용분야가 빠르게 넓어질 수 있다”며 소재사업의 확장성을 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr