군민 건강 지킴이 나섰더니 … 부산 기장군보건소, 복지부 장관상 수상

제13회 지자체 건강증진사업평가 종합부문 우수기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 부산 기장군보건소가 보건복지부 주관 제13회 지방자치단체 건강증진사업평가에서 종합부문 우수기관으로 선정돼 장관상을 거머쥐었다.

보건복지부는 전국 258개 지자체를 대상으로 사업 추진의 타당성, 운영의 노력성, 충실성, 확산 가능성, 사업의 효과성 등 5개 분야를 평가해 건강증진사업을 적극적으로 수행한 우수 지자체를 선정했다.

기장군보건소는 코로나19 여파에도 지역 여건에 맞는 건강증진사업을 추진하고 비대면과 대면 방식을 혼합한 프로그램을 운영해 많은 군민이 보건 서비스 혜택을 받게 했다.

지역사회와 연계한 비대면 건강증진사업을 홍보해 군민 건강생활실천 분위기를 만들고 확산한 노력도 인정받았다.

‘위드코로나 건강 채움 강좌’를 비대면으로 개설해 건강관리에 소홀하기 쉬운 청장년층을 대상으로 비대면 운동 교육과 건강상담을 통합적으로 운영했다.

홀몸노인, 방문 건강관리와 치매 사례관리 대상자 등에 사회적 소외감 해소와 만성질환 관리, 신체활동 증진을 위한 건강꾸러미를 배달하고 상담을 진행하기도 했다.

보건소 관계자는 “다양하고 특색 있는 건강증진사업 방안을 찾아 기장군민의 건강생활 실천을 지원하고 올바른 건강행태가 정착되고 군민 건강 수준이 올라가도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

