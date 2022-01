현대건설, 새 엘리베이터 디자인 ‘판타스틱 라이드’ 선보여

현대엘리베이터와 협업…18개월 동안 연구개발 진행

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 46,000 전일대비 150 등락률 -0.33% 거래량 276,864 전일가 46,150 2022.01.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감현대건설, 도시정비사업 5조5499억 수주…사상 최대 실적 달성현대건설, 4490억원 규모 흑석9구역 재개발 수주 close 은 현대엘리베이터와 협업해 18개월 동안 개발한 새로운 엘리베이터 디자인 ‘판타스틱 라이드(FANTASTIC RIDE)’를 선보인다고 4일 밝혔다.

이번에 새롭게 개발된 디자인은 반짝이는 밤하늘의 별에서 모티브를 얻어 ‘별빛’이라는 컨셉으로 안에서 별이 쏟아지는 광경을 느낄 수 있도록 움직이는 LED 조명을 설계했고, 엘리베이터 천정고를 10cm 높여 공간감을 극대화했다. 벽면 마감에는 대형 사이즈의 흑경을 추가해, 천장에 빛나는 별빛이 연속되는 새로운 경험이 가능한 디자인을 구연했다.

이외에도 엘리베이터 하부와 손잡이 부분인 핸드레일에 조명을 추가해 고급스러움을 강조했으며, 엘리베이터 내부 입력 버튼에는 고급 호텔 엘리베이터에나 사용되는 텍스트 버튼을 적용하며 디자인을 고급화시켰다.

엘리베이터 컨셉은 별빛 외에도 숲속의 감성을 표현한 ‘네이처’ 컨셉도 선보일 예정이다. 엘리베이터 내부 및 도어 디자인을 무늬목 패턴으로 반영하고, 따뜻한 조명 컬러를 추가해 숲이 주는 편안한 분위기를 느끼도록 했다.

또 코로나19 감염을 대비하기 위해 자주 사용하는 지하층과 1층 홀 버튼에는 접촉을 최소화하는 ‘모션 콜 센서 기능’을 탑재했다. ‘모션 콜 센서 기능’은 승객이 손을 위, 아래로 움직이면 특수 모션 인식 센서가 이를 감지해 엘리베이터를 호출하는 기능이다.

이번 프로젝트는 올 하반기 분양예정인 힐스테이트부터 선별적으로 반영될 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr